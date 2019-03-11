Федеральный центр по подготовке сноубордистов будет создан в Красноярске в 2020 году

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Федеральный центр по подготовке сноубордистов и спортсменов, выступающих в фристайле, создадут с 1 января 2020 года на базе кластера "Сопка" в Красноярске. Об этом на пресс-конференции, посвященной наследию Всемирной зимней Универсиады, сообщил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

Кластер "Сопка" - это комплекс спортивных сооружений, состоящий из семи объектов и предназначенный для соревнований и тренировок по сноуборду, фристайлу, хафпайпу. В кластере расположены трассы, оснащенные системами искусственного освещения и снегообразования, тренировочные площадки для спортсменов, многофункциональный комплекс, административные здания, спортивно-тренировочные блоки.

"C 1 января 2020 года он (кластер "Сопка") будет в новом статусе, как федеральный центр по видам спорта фристайл и "сноуборд. Это центр мирового уровня, где без специализированной подготовки простому сноубордисту будет очень трудно преодолевать трассы, но такой задачи мы и не ставим", - сказал Алексеев. Он добавил, что через неделю на кластере пройдет чемпионат России по фристайлу.

Универсиада в Красноярске стартовала 2 марта и завершится 12 марта. К Студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.