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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Сейранов ожидает увидеть победителей и призеров Универсиады-2019 на ОИ-2022

В медальном зачете Игр в Красноярске сборная России за день до окончания соревнований занимает первое место, завоевав 103 медали
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов
© Николай Галкин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске даст российским спортсменам необходимый опыт, который может им помочь попасть в состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом журналистам заявил глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

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В медальном зачете Универсиады сборная России за день до окончания соревнований занимает первое место, завоевав 103 медали - 36 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую.

"Медали Универсиады являются хорошей эмоциональной подпиткой для всех наших спортсменов. Это великолепная возможность закончить этот сезон и с оптимизмом войти в будущий, ведь победы всегда окрыляют. Спортсмены понимают, что они не зря тренируются, они видят, что у них есть перспектива", - заявил Сейранов.

"Универсиада является хорошим плацдармом для обкатки резерва, многие спортсмены уже прошли эту школу. Думаю, что соревнования внесут свой определенный вклад, может быть, мы увидим победителей и призеров Универсиады на Олимпиаде в Пекине", - добавил он.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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