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Футбол в Англии

СМИ: вратарь "Ливерпуля" Шамал Джордж подвергся нападению в центре города

Злоумышленники нанесли порезы на лица 21-летнего голкипера и его 28-летнего брата

ТАСС, 11 марта. Вратарь английского футбольного клуба "Ливерпуль" Шамал Джордж стал жертвой нападения в центре города. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию Би-би-си.

Инцидент произошел 9 марта ранним утром. Злоумышленники нанесли порезы на лица 21-летнего голкипера и его 28-летнего брата. Обоих пострадавших госпитализировали. Отмечается, что полиция запрашивает информацию и ищет нападавших при помощи видеонаблюдения.

В связи с произошедшим Джордж обратился к болельщикам на своей странице в Twitter и поблагодарил их за поддержку. "Ваша поддержка значит очень много для меня. Спасибо", - написал футболист.

Представитель "Ливерпуля" заявил, что клуб потрясен тем, что Шамал и член его семьи подверглись такому ужасному нападению. "Мы предложим Шамалу и его семье любую необходимую помощь", - заявил представитель клуба.

Джордж является воспитанником клуба. В 2016 году главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп использовал его на позиции центрального нападающего в товарищеском матче против "Хаддерсфилда". Джордж также играл на правах аренды в английских клубах "Карлайл Юнайтед" (2017) и "Транмир Роверс" (2018-2019).

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