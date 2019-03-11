Тренер сборной Канады по хоккею горд игрой команды в полуфинале Универсиады против россиян

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Канадские хоккеисты показали все, на что способны в полуфинале XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске против сборной России. Об этом журналистам заявил главный тренер канадской команды Кевин Хэлмин.

В полуфинале Универсиады сборная Канады уступила российским хоккеистам со счетом 1:5.

"Игра была хорошей, мы играли достаточно сильно. Российская команда талантлива, молода, навыки и мастерство ее игроков были выше, чем у нас, чему мы не были удивлены. Но я горд за свою команду, которая собралась всего две недели назад, ребята выложились по полной на льду, они постарались сделать все, что от них зависит. Я горд молодыми студентами-спортсменами, которые играли против профессионалов, они старались, но это реальность", - заявил Хэмлин.

Во втором полуфинале встретятся сборные Казахстана и Словакии, с проигравшей командой канадцы 12 марта сыграют в матче за третье место. "Мы очень рады, что завтра будем играть [в матче за бронзовые медали] и постараемся выложиться по полной. Нам неважно, с кем мы будем играть, мы просто будем стараться показать все, что можем", - отметил тренер сборной Канады.

Финал мужского хоккейного турнира пройдет 12 марта и завершит программу Всемирных студенческих игр в Красноярске.