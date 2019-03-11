{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Тренер женской сборной США: Универсиада стала для многих хоккеисток шагом к Олимпиаде

Сборная США в понедельник уступила в матче за третье место команде Японии со счетом 1:2

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Всемирные студенческие игры в Красноярске стали для многих участниц хоккейного женского турнира шагом к Олимпиаде в Пекине 2022 года. Таким мнением с журналистами поделилась тренер сборной США Шелли Рене Луни.

Сборная США в понедельник уступила в матче за третье место команде Японии со счетом 1:2, победную шайбу японки забили в дополнительное время.

"Это была сильная игра, обе команды сражались очень хорошо. После первого периода мы попытались перевести игру в нападение, не давать японкам играть на нашей территории, но это плохо удавалось. В овертайме нам не удалась защита", - рассказала Луни.

"Теперь спортсменкам предстоит вернуться домой, каждой - в свою студенческую команду. Многим из них теперь придется играть друг против друга, - сообщила она. - Но для каждой из них Универсиада стала шагом к Олимпиаде. Выступать на Универсиаде в Красноярске для каждой из наших спортсменок было огромной честью".

В финале Универсиады в женском хоккее сыграют команды России и Канады. Начало матча в 15:30 мск.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Хромых: хоккеисты сборной РФ вытерпели силовое давление канадцев в полуфинале Универсиады
В понедельник российская сборная победила команду Канады со счетом 5:1 и вышла в финал турнира
Читать полностью