Хоккеист сборной России Морозов не сыграет в финале Универсиады из-за травмы

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Травма не позволит нападающему сборной России по хоккею Егору Морозову сыграть в финале XXIX Всемирной зимней Универсиады. Об этом журналистам заявил главный тренер российской команды Владислав Хромых.

Морозов получил травму в игре группового этапа против венгров (8:0). В понедельник российская сборная обыграла команду Канады со счетом 5:1 и вышла в финал турнира.

"Егор Морозов закончил турнир, у него достаточно серьезная травма. Он не сможет играть. Восстановление займет от двух до четырех недель", - заявил Хромых.

Финал мужского хоккейного турнира пройдет 12 марта и завершит программу Всемирных студенческих игр в Красноярске. В финальном матче сборная России встретится с победителем второго полуфинала, где сыграют команды Казахстана и Словакии.