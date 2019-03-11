Черчесов заявил, что не видит проблем в низкой результативности Дзюбы в "Зените"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не видит проблем в низкой результативности нападающего санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Лиги Европы. Об этом специалист сообщил журналистам.

В понедельник Черчесов огласил список из 26 футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии (21 марта, Брюссель) и командой Казахстана (24 марта, Астана). В составе оказался нападающий Артем Дзюба, последний гол которого датируется 25 октября 2018 года в матче Лиги Европы против "Бордо".

"Низкая результативность Артема Дзюбы меня не тревожит. Нужно смотреть, на какой позиции он играет, если раньше он играл нападающего, то сейчас он находится на позиции оттянутого игрока, который играет на команду и Сердара Азмуна. Если быть объективным то по той же игре против "Урала" (1:0) Дзюба выиграл под 50 единоборств, Азмун - 16, поэтому в этой ситуации лучше всего спрашивать у Сергея Семака (главный тренер "Зенита" - прим. ТАСС), как он его использует, какие задачи перед ним ставит", - сказал Черчесов.

Всего в сезоне-2018/19 во всех турнирах за "Зенит" Дзюба забил 10 мячей и отдал девять голевых передач.