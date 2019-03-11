Квартальнов: российским хоккеистам непринципиально, с кем играть в финале Универсиады

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Игрокам сборной России по хоккею непринципиально, с кем играть в финале XXIX Всемирной зимней Универсиады. Об этом журналистам заявил форвард российской команды Данила Квартальнов.

В понедельник российская сборная победила команду Канады со счетом 5:1 и вышла в финал турнира. Во втором полуфинале встречаются команды Словакии и Казахстана.

"Мы настраивались максимально, потому что все ждут матча между сборными России и Канады.

Тренеры перед матчем поставили задачу придерживаться своей игры, держать шайбу, мы разобрали канадцев и знали, что они действуют жестко. Они, как обычно, сразу побежали вперед, жестко играли и били где-то даже не по правилам, но мы этого ожидали и были к этому готовы. Нам без разницы, с кем играть в финале. Главное - выиграть и завоевать золото", - заявил Квартальнов.

Как рассказал журналистам нападающий сборной России Александр Шаров, команда была готова к провокациям со стороны канадцев. "Мы понимали, что на провокации нельзя вестись, но, в то же время, если несколько человек налетают на одного нашего игрока, то всем надо вступаться и не давать им спуска", - отметил хоккеист.

Финал мужского хоккейного турнира пройдет 12 марта, матч завершит программу Всемирных студенческих игр в Красноярске.