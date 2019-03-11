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Сборные по футболу

Черчесов рассчитывает, что Смолов вновь станет боевой единицей сборной России по футболу

В понедельник Черчесов огласил список из 26 футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Вячеслав Еводкимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Вячеслав Еводкимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассчитывает, что нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов вновь начнет приносить пользу национальной команде. Об этом специалист сказал журналистам.

В понедельник Черчесов огласил список из 26 футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии (21 марта, Брюссель) и Казахстана (24 марта, Астана). В составе оказался 29-летний Смолов, который не вызывался в национальную команду с чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Многие говорят, что Смолов вчера забил, но забил и забил. Другое дело - это когда мы ездили на тренировочные сборы, наблюдали процесс подготовки. У Смолова была определенная пауза, есть возможность переосмыслить некоторые вещи. Сейчас он приедет, мы пообщаемся, я надеюсь, что мы будем иметь в нашем составе ту боевую единицу, которую имели", - сказал Черчесов.

Также в сборную России вызван 20-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов. "Вызов Чалова обусловлен тем, что у молодежной команды нет отборочных матчей. Посмотрим, если он будет приносить пользу основной команде, то он останется у нас. Это касается не только Чалова, но и других футболистов молодежной команды, которыми мы можем заинтересоваться, поэтому двери для всех открыты", - сказал Черчесов.

Чалов является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Российской премьер-лиги, на его счету 10 голов в 19 матчах.

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