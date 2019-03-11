Прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело в связи с употреблением допинга лыжниками

ТАЛЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Государственная прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело с связи с расследованием обстоятельств использования допинга эстонскими лыжниками и задержала бывшего главного тренера сборной Мати Алавера. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эстонии Оля Кивистик.

"В настоящее время в деле нет других подозреваемых [кроме Алавера]", - сказала она порталу ERR.

Согласно сообщению, Алавера подозревают в том, что он мог склонить к применению кровяного допинга трех лыжников сборной Эстонии.

27 февраля в Зефельде сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии по лыжным гонкам, одного - Казахстана и двух - Эстонии. Задержание произошло в рамках операции против международной допинговой сети. Кроме того, были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.

1 марта Эстонский союз лыжного спорта выступил с заявлением, в котором подтвердил, что лыжники национальной команды Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу признались в употреблении кровяного допинга. Позднее в использовании кровяного допинга признался эстонский лыжник Алго Кярп.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила бывшего главного тренера сборной Эстонии по лыжным гонкам Алавера государственных наград после выявления случаев употребления кровяного допинга лыжниками национальной команды.