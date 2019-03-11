Женская сборная России по хоккею стала чемпионом Универсиады

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею одержала победу над командой Канады со счетом 2:0 в финале турнира на Универсиаде в Красноярске.
Шайбы забросили Лиана Ганеева (49-я минута) и Алевтина Штарева (60).
Ранее команда Японии победила сборную США в матче за третье место (2:1) и завоевала бронзу.
Женский хоккейный турнир на Универсиаде прошел в шестой раз, в соревнованиях на Студенческих играх - 2019 принимали участие шесть сборных, по итогам кругового турнира четыре команды вышли в плей-офф. Сборная России одержала третью победу подряд в финалах Универсиад, на Играх-2017 в Алма-Ате и Играх-2015 в испанской Гранаде российские хоккеистки также в финале обыграли канадок. Сборная Канады одерживала победы на турнирах Универсиад трижды (2009, 2011, 2013).
В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 109 медалей - 40 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовую. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4-4-4).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|40
|38
|31
|109
|2
|Южная Корея
|6
|4
|4
|14
|3
|Япония
|4
|4
|4
|12
|4
|Австрия
|3
|3
|0
|6
|5
|Финляндия
|3
|2
|7
|12
|6
|Норвегия
|3
|2
|3
|8
|7
|Франция
|2
|4
|7
|13
|8
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|9
|Швеция
|2
|1
|2
|5
|9
|Германия
|2
|1
|2
|5
|11
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|12
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|13
|Китай
|1
|2
|1
|4
|14
|Канада
|1
|2
|1
|4
|14
|Италия
|1
|1
|1
|3
|16
|Польша
|1
|1
|0
|2
|17
|Казахстан
|0
|4
|3
|7
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1