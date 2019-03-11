Женская сборная России по хоккею стала чемпионом Универсиады

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею одержала победу над командой Канады со счетом 2:0 в финале турнира на Универсиаде в Красноярске.

Шайбы забросили Лиана Ганеева (49-я минута) и Алевтина Штарева (60).

Ранее команда Японии победила сборную США в матче за третье место (2:1) и завоевала бронзу.

Женский хоккейный турнир на Универсиаде прошел в шестой раз, в соревнованиях на Студенческих играх - 2019 принимали участие шесть сборных, по итогам кругового турнира четыре команды вышли в плей-офф. Сборная России одержала третью победу подряд в финалах Универсиад, на Играх-2017 в Алма-Ате и Играх-2015 в испанской Гранаде российские хоккеистки также в финале обыграли канадок. Сборная Канады одерживала победы на турнирах Универсиад трижды (2009, 2011, 2013).

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 109 медалей - 40 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовую. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4-4-4).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.