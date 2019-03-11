Яшин отметил хорошую игру вратаря женской сборной России по хоккею в финале Универсиады

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Отличная игра вратаря женской сборной России по хоккею Надежды Морозовой позволила команде выиграть в финальном матче Универсиады. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, бывший генеральный менеджер женской сборной Алексей Яшин.

В понедельник женская сборная России по хоккею одержала победу над командой Канады со счетом 2:0 в финале турнира на Универсиаде в Красноярске.

"Хочу поздравить с победой девушек - они молодцы, игра была очень интересная, равная, - сказал Яшин. - Хорошо, что забили в большинстве, и в концовке очень здорово сыграли. Могу выделить вратаря, Морозова очень здорово сыграла сегодня на ноль, поэтому дала возможность сборной выиграть".

Универсиада завершится 12 марта.