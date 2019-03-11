Штаб сборной РФ по биатлону считает неадекватной критику Кугаевского за ошибку Гараничева

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 11 марта. /ТАСС/. Тренеры сборной России по биатлону считают неадекватным заявление председателя тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максима Кугаевского, который возложил на них ответственность за прохождение Евгением Гараничевым лишнего штрафного круга в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде. Свое мнение журналистам по этому поводу высказали главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев и тренер Леонид Гурьев.

В гонке преследования, которая прошла в воскресенье, на последнем, четвертом огневом рубеже 31-летний Гараничев допустил один промах, но после пробежал два штрафных круга. Выяснилось, что после последнего точного выстрела мишень долго закрывалась, что и сбило с толку тюменского биатлониста. Кугаевский, который также возглавляет сборную Тюмени по биатлону, возложил вину за ошибку спортсмена на тренеров сборной, которые не выделили специального человека, который бы считал Гараничеву штрафные круги. Сам Гараничев после гонки объяснил ошибку собственной невнимательностью во время ухода с рубежа.

"На огневом рубеже установлены красные планки, в рамках которых мы не можем делать подсказки спортсменам. На штрафном круге вообще никто не имеет права стоять, там есть только судьи, - сказал Хованцев. - Корректировать гонку, подсказывать спортсменам мы можем только в определенных местах трассы, за нарушение этих правил может быть штраф и даже дисквалификация спортсмена".

"После стрельбы биатлонисты, покидая рубеж, должны оборачиваться и смотреть на мишень. Этого он не сделал, - добавил главный тренер. - Почему Кугаевский всегда критикует нас? Видимо, он очень ревностно относится к результатам своих спортсменов и порой неадекватно оценивает ситуацию".

Тренер российской команды Гурьев также не понял претензий Кугаевского. "Никогда не было, чтобы специальные люди считали штрафные круги", - заметил он.

Лишний штрафной круг лишил Гараничева возможности бороться за бронзу пасьюта, в итоге россиянин занял девятое место, отстав от победителя на 48,3 секунды.