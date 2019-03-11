Шибанова: российские хоккеистки пока не осознали, что стали чемпионками Универсиады

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею пока не осознала, что победила на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом журналистам рассказала хоккеистка российской команды Анна Шибанова.

Сборная России в финальном матче обыграла канадскую сборную со счетом 2:0. В матче группового этапа россиянки обыграли канадок со счетом 4:2.

"Понимали, что матч будет сложным, это финал, играли за золотые медали. Встреча на групповом этапе была абсолютно другой. Знали, что канадки будут по-другому настраиваться, да и мы по-другому настраивались. Очень сложный матч, пока до конца не осознали, что все закончилось, и мы выиграли. Придем в раздевалку, поговорим, порадуемся, тогда уже придет осознание, что мы первые", - сказала Шибанова.

"С каждым матчем мы работали над ошибками, исключали какие-то недочеты. Перед чемпионатом мира наиграли состав, который поедет на турнир, и исключили много ошибок из своей игры", - добавила спортсменка.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.