Чеканов: победа сборной России на Универсиаде поднимет престиж женского хоккея в стране

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Победа женской сборной России по хоккею на Универсиаде в Красноярске повысит уровень этого вида спорта в стране. Такое мнение высказал ТАСС советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов.

Женская сборная России по хоккею одержала победу над командой Канады со счетом 2:0 в финале турнира на Универсиаде в Красноярске.

"Во-первых, хочется поздравить всех любителей женского хоккея, наше руководство, которое уделяет большое внимание, - сказал Чеканов. - Рейтинг растет, уже все смотрят женский хоккей, потому что он красивый, изящный и бескомпромиссный, все восхищаются их самоотверженностью. Игра с Канадой была очень напряженная, чисто психологически играли до первого гола. Эта победа поднимает престиж нашего женского хоккея".

"Хочу поблагодарить девчонок за их стремление, за ту радость, которую они нам доставили, дворец был полный, все болели за них. Это очень приятный, позитивный момент для женского хоккея, потому что раньше никто ничего о нем не знал. Хочется поздравить с этой победой весь тренерский штаб, людей, которые помогают: врачей, массажистов, технический персонал", - добавил Чеканов.

Сохранить эмоции для чемпионата мира

Чеканов отметил двух хоккеисток, игра которых ему особенно запомнилась на Универсиаде. "Это командная победа, поэтому выделять кого-то неправильно, но на протяжении всего турнира мне очень понравились Нина Пирогова и Валерия Павлова. Есть отдельные эпизоды, где и другие девчонки проявляли все свое мастерство и стремление, но эти две спортсменки прошли весь турнир очень ярко, очень радует, что они прогрессируют", - подчеркнул собеседник ТАСС.

"Главное - сохранить этот позитивный настрой на чемпионат мира, потому что есть такой момент - перенос позитивных эмоций на Универсиаде может отрицательно сказаться на чемпионате мира. Выступление на Универсиаде - это одно, а через месяц у нас уже старт чемпионата мира. Самое главное - не растерять эти эмоции, это стремление", - заключил Чеканов.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта. Женский чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 14 апреля в Финляндии.