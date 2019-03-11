Хоккеистка Ганеева отметила командные действия сборной России в финале Универсиады

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Защитник сборной России Лиана Ганеева отметила слаженные действия российских хоккеисток, которые привели к первой заброшенной шайбе в ворота канадской команды в финале Универсиады. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Сборная России в финальном матче обыграла канадскую сборную со счетом 2:0. Шайбы забросили Лиана Ганеева (49-я минута) и Алевтина Штарева (60). Ранее команда Японии победила сборную США в матче за третье место (2:1) и завоевала бронзу. В матче группового этапа россиянки обыграли канадок со счетом 4:2.

"Эмоции зашкаливают, победа есть победа. Шайба, которую я забросила, - это просто игровой момент, каждый бросок должен быть хорошим, вкладываться нужно в каждый бросок, чтобы он заканчивался голом. Я вложила силы в этот бросок, девчонки молодцы, закрыли вратаря, вовремя отошли. Устала сегодня, но это не очень ощущается, потому что после победы усталость почти не чувствуется", - рассказала Ганеева.

"Это еще одна медаль в копилку, каждая награда для меня ценна. По телевизору сегодня смотрели полуфинальный матч мужского турнира, болели за парней. Это наша сборная, мы болеем за наших спортсменов во всех видах спорта, как и они за нас", - добавила спортсменка.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.