Чистяков: корректировки в конце финала Универсиады помогли хоккеисткам РФ дожать канадок

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Корректировки, внесенные в игру женской сборной России по хоккею в третьем периоде финала, позволили команде дожать канадок и завоевать золото домашней Универсиады в Красноярске. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской команды Алексей Чистяков.

В понедельник женская сборная России одержала победу над командой Канады со счетом 2:0 в финальном матче Универсиады. Шайбы забросили Лиана Ганеева (49-я минута) и Алевтина Штарева (60).

"Это был очень тяжелый финал, достойная игра, соперник сражался как мог. Наши девчонки волновались, не все получилось, особенно сначала. Прилично отыграл канадский вратарь, в первом периоде мы нанесли 20 бросков в створ, но не забили ни одной шайбы, во втором эмоции уже перехлестывали, и пошли нелепые ошибки, но наш вратарь Надя Морозова молодец, выручила. В третьем мы внесли корректировки в игру и дожали соперниц", - рассказал Чистяков.

"Перед матчем мы разбирали игру соперника, искали противоядие и поняли, что канадок надо ловить на быстрых контратаках. Разбирали, как надо играть в большинстве", - сообщил тренер.

На вопрос ТАСС, кого из нынешнего состава главный тренер взял бы с собой на Олимпиаду-2022, Чистяков ответил: "Такие вещи трудно предсказывать - например, после Игр-2018 в Пхёнчхане одна хоккеистка уже стала мамой, две готовятся. Но в целом 50 процентов команды могут претендовать на место в основном составе, выбор есть. Хотя проблемы с составом и существуют".

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.