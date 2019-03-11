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Вратарь сборной России по хоккею Морозова назвала сложным финал Универсиады против канадок

Сборная России в финальном матче обыграла канадскую сборную со счетом 2:0

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Голкипер сборной России Надежда Морозова считает сложным финальный матч женского хоккейного турнира Всемирных студенческих игр в Красноярске. Такое мнение спортсменка высказала журналистам.

Сборная России в финальном матче обыграла канадскую сборную со счетом 2:0. Шайбы забросили Лиана Ганеева (49-я минута) и Алевтина Штарева (60).

"Поединок был очень сложным, канадки давили, особенно во втором периоде, спасибо команде, что помогла мне сохранить ворота в неприкосновенности, сами выстояли, поднажали, выполнили установку тренера и забили. Спасибо всем, в том числе тренерам за то, что доверяют мне. Во втором периоде было тяжело, но у меня работа такая - сделать все, чтобы команда не почувствовала, что я нервничаю, приходится сохранять спокойствие и делать вид, что у меня все нормально. Это мое любимое дело, и я старалась сделать все, чтобы девчонки не расстраивались лишний раз, не волновались и поднажали сами", - рассказала спортсменка.

"Нам всем безумно понравилось на "Кристалл-Арене", атмосфера была просто нереальная, спасибо всем болельщикам, что пришли. Полные трибуны - это было очень круто, - добавила спортсменка, - Министр спорта Павел Колобков, когда вручал медаль, сказал, что я молодец, что нужно работать дальше и что главные соревнования еще впереди".

Универсиада завершится 12 марта.

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