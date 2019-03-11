Чистякова: российские хоккеистки понимали, что нельзя проигрывать на домашней Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею понимала значимость финала домашней Универсиады и не давала себе права на проигрыш сборной Канады. Об этом журналистам рассказала защитник сборной Анастасия Чистякова.

Женская сборная России по хоккею одержала победу в финале Всемирных студенческих игр над командой Канады со счетом 2:0. Шайбы забросили Лиана Ганеева (49-я минута) и Алевтина Штарева (60).

"Мы играли на своей территории, мы понимали, что не имеем права проигрывать. Создавали много голевых моментов, но в какой-то момент шайба не заходила, то была неточная передача. Хотя были уверены, что надо забросить хоть одну шайбу, дальше дожмем", - рассказала Чистякова.

Хоккеистка отметила поддержку болельщиков: "Она всегда гонит вперед, все сразу хочется делать еще лучше, еще быстрее, это просто потрясающе. Не так часто к нам на женский хоккей столько болельщиков приходит, поэтому сегодня эмоции просто переполняют".

Всемирные студенческие игры завершатся в Красноярске 12 марта. В этот же день пройдет финал Универсиады в мужском хоккее, где сыграют сборные России и Словакии.