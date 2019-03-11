Сборная Словакии сыграет с российскими хоккеистами в финале Универсиады

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Сборная Словакии по хоккею обыграла команду Казахстана со счетом 4:0 и вышла в финал Универсиады, которая проходит в Красноярске.

Шайбы в матче забросили Ян Злоча (5-я минута), Владимир Выбирал (31), Себастьян Смида (36) и Даниэль Рзавский (60).

В финальном матче, который пройдет 12 марта, сборная Словакии встретится с командой России, начало - 12:00 мск. Встреча на групповом этапе завершилась победой россиян в овертайме со счетом 2:1.

Бронзовые награды разыграют сборные Канады и Казахстана, матч за 3-е место также состоится 12 марта, начало - 7:00 мск.

В мужском хоккейном турнире на Универсиаде принимали участие 12 команд в двух группах. В группе A выступали сборные России, Чехии, Венгрии, Японии, США и Словакии, в группе B - команды Латвии, Швейцарии, Канады, Великобритании, Казахстана и Швеции. По итогам группового турнира по четыре лучшие сборные из каждой группы вышли в стадию плей-офф.

Сборная России семь раз выигрывала мужской хоккейный турнир на Универсиадах. Словаки становились первыми в 2001 году. Универсиада завершится 12 марта.