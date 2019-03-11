Путин поздравил мужскую сборную по бенди с золотом на Универсиаде

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление мужской сборной России по хоккею с мячом с победой на Универсиаде в Красноярске. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Финал соревнований по хоккею с мячом стал одним из ярких и запоминающихся событий красноярской универсиады. И вы не подвели - блестяще справились с поставленной задачей, продемонстрировали командную сплоченность, мощную и результативную игру, одолели достойных соперников", - говорится в сообщении.

Путин пожелал спортсменам новых спортивных достижений и всего наилучшего.

Мужская сборная России 10 марта стала победителем Универсиады, обыграв в финале шведов - 6:1. Хоккей с мячом был впервые представлен на Универсиадах. Игры в Красноярске завершатся 12 марта.