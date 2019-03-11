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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Путин поздравил сноубордистов Мамаева и Костенко с победой на Универсиаде

Поздравительные телеграммы опубликованы в понедельник на сайте Кремля

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян Антона Мамаева и Елену Костенко с победой на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске в соревнованиях по сноуборду в слоупстайле. Поздравительные телеграммы опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

"Вы достойно справились с поставленными задачами, убедительно подтвердили высочайший уровень спортивного мастерства и подготовки, стойко выдержали сильнейшую конкуренцию и показали лучший результат", - говорится в поздравлении Антону Мамаеву.

В поздравлении Елене Костенко глава государства отметил, что ярким и победным выступлением спортсменка пополнила коллекцию личных спортивных наград, а также внесла вклад в "копилку" национальной сборной на соревнованиях.

Россияне завоевали пять медалей в слоупстайле на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Антон Мамаев занял первое место, вторым стал еще один россиянин Владислав Хадарин, третье место занял финн Аксель Телен. В женских соревнованиях лучшей стала Елена Костенко, второй стала россиянка Анастасия Логинова, бронза у еще одной представительницы России Екатерины Косовой.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЗимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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