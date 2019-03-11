СМИ: футболист "Сампдории" попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения

ТАСС, 11 марта. Нападающий итальянского футбольного клуба "Сампдория" Грегуар Дефрель разбил автомобиль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Инцидент произошел 10 марта после матча между "Сампдорией" и "Аталантой" (1:2) в рамках 27-го тура чемпионата Италии в Генуе. По информации источника, 27-летний футболист пытался скрыться от полиции и, потеряв управление, съехал с дороги. По результатам проверки в крови игрока было выявлено высокое содержание алкоголя, в настоящее время у Дефреля изъяты водительские права. Отмечается, что руководство "Сампдории" в ближайшее время намерено наказать игрока.

Дефрель перешел в "Сампдорию" из итальянской "Ромы" в июле 2017 года на правах аренды. В текущем сезоне футболист провел за клуб 16 матчей во всех турнирах, забив 7 голов.