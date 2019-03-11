ТАЛЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Центральная криминальная полиция Эстонии провела обыск у бывшего главного тренера сборной страны по лыжным гонкам Мати Алавера. Об этом сообщило в понедельник агентство BNS со ссылкой на пресс-секретаря государственной прокуратуры Олю Кивистик.

По сообщению ведомства, обыск проведен по месту жительства тренера. Ранее в понедельник он был задержан прокуратурой и позднее отпущен. Прокуратура заявила, что не планирует добиваться санкции на арест Алавера. Тренера подозревают в том, что он мог склонить к применению кровяного допинга трех лыжников сборной Эстонии.