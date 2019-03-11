ТАЛЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Центральная криминальная полиция Эстонии провела обыск у бывшего главного тренера сборной страны по лыжным гонкам Мати Алавера. Об этом сообщило в понедельник агентство BNS со ссылкой на пресс-секретаря государственной прокуратуры Олю Кивистик.
По сообщению ведомства, обыск проведен по месту жительства тренера. Ранее в понедельник он был задержан прокуратурой и позднее отпущен. Прокуратура заявила, что не планирует добиваться санкции на арест Алавера. Тренера подозревают в том, что он мог склонить к применению кровяного допинга трех лыжников сборной Эстонии.
27 февраля в Зефельде сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии по лыжным гонкам, одного - Казахстана и двух - Эстонии. Задержание произошло в рамках операции против международной допинговой сети. Кроме того, были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.
1 марта Эстонский союз лыжного спорта выступил с заявлением, в котором подтвердил, что лыжники национальной команды Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу признались в употреблении кровяного допинга. Позднее в использовании кровяного допинга признался эстонский лыжник Алго Кярп.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила Алавера государственных наград после выявления случаев употребления кровяного допинга лыжниками национальной команды.