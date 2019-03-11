Напавший на футболиста "Астон Виллы" болельщик "Бирмингема" приговорен к 14 неделям тюрьмы

ТАСС, 11 марта. Болельщик английского футбольного клуба "Бирмингем" Пол Митчелл, который напал на полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша во время матча второго по силе дивизиона чемпионата Англии, приговорен к 14 неделям тюрьмы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Guardian.

Инцидент произошел в воскресенье во время матча 36-го тура соревнований, встреча в итоге завершилась победой "Астон Виллы" со счетом 1:0. В начале игры болельщик подбежал к футболисту сзади и ударил его по голове, после чего был задержан охранниками и передан полиции. На 67-й минуте Грилиш забил гол и принес победу "Астон Вилле".

Кроме того, Митчел получил 10-летний запрет на посещение футбольных матчей.

"Астон Вилла" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 51 очко, "Бирмингем" с 50 очками идет 11-м.