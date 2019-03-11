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Футбол в Англии

Напавший на футболиста "Астон Виллы" болельщик "Бирмингема" приговорен к 14 неделям тюрьмы

Также Пол Митчелл получил 10-летний запрет на посещение футбольных матчей

ТАСС, 11 марта. Болельщик английского футбольного клуба "Бирмингем" Пол Митчелл, который напал на полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша во время матча второго по силе дивизиона чемпионата Англии, приговорен к 14 неделям тюрьмы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Guardian.

Инцидент произошел в воскресенье во время матча 36-го тура соревнований, встреча в итоге завершилась победой "Астон Виллы" со счетом 1:0. В начале игры болельщик подбежал к футболисту сзади и ударил его по голове, после чего был задержан охранниками и передан полиции. На 67-й минуте Грилиш забил гол и принес победу "Астон Вилле".

Кроме того, Митчел получил 10-летний запрет на посещение футбольных матчей.

"Астон Вилла" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 51 очко, "Бирмингем" с 50 очками идет 11-м.

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