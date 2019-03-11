Российские хоккеисты и лыжники поборются за последние медали Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Два комплекта наград будут разыграны в последний соревновательный день XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Как и в программе Олимпийских игр, честь завершать соревнования выпала хоккеистам и лыжникам.

Сначала на трассе комплекса "Радуга" пройдет мужской масс-старт на 30 км. Российские лыжники, которые доминировали во всех гонках Универсиады, постараются завершить соревнования на мажорной ноте. Иван Якимушкин будет нацелен на завоевание четвертой золотой медали, что ранее удалось сделать Алисе Жамбаловой. В гонке Россию также представят Илья Порошкин, Иван Кириллов, Антон Тимашов, Кирилл Киливнюк и Егор Казаринов.

Позднее на "Кристалл-Арене" в финале мужского хоккейного турнира встретятся сборные России и Словакии. Матч этих соперников открывал соревнования, тогда победу со счетом 2:1 в овертайме одержали хозяева льда. После этого поражения словаки, которые доставили подопечным Владислава Хромых самые большие проблемы на турнире, выиграли во всех матчах и уверенно дошли до решающей встречи. Сборная России является семикратным победителем Универсиад, тогда как словаки выигрывали золото Всемирных студенческих игр лишь однажды - в 2001 году.

Церемония закрытия пройдет на "Платинум-Арене", ее режиссером является известный в прошлом фигурист и хореограф, посол Универсиады-2019 Илья Авербух. Ранее он отмечал, что в церемониях открытия и закрытия примут участие более тысячи артистов. Закрытие будет включать в себя официальную часть, в ней будет участвовать премьер-министр России Дмитрий Медведев. Также состоятся театральное представление и парад атлетов, который пройдет в неформальном ключе.