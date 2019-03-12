Три очка Свечникова принесли "Каролине" победу над "Колорадо" в матче НХЛ

ТАСС, 12 марта. "Каролина" одержала победу над "Колорадо" со счетом 3:0 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий гостей Андрей Свечников забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

В составе победителей голами отметились шайбы забросили Дуги Хэмилтон (31-я минута) и Свечников (48, 58). Россиянин был признан второй звездой матча. Лучшим игроком встречи стал голкипер "Каролины" Петр Мразек, отразивший 38 бросков.

18-летний Свечников, кроме двух голов, отдал одну результативную передачу. В текущем сезоне на его счету 32 очка (17 шайб + 15 передач).

"Каролина" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 83 очка в 69 играх. "Колорадо" располагается на 10-й строчке на Западе с 72 очками в 70 матчах. В следующем встрече "Каролина" 16 марта сыграет в гостях с "Коламбусом". "Колорадо" в этот же день примет "Анахайм".

В другом матче дня "Чикаго" дома обыграл "Аризону" со счетом 7:1. Российский форвард "Чикаго" Артем Анисимов отдал одну результативную передачу.

Результаты остальных встреч: "Нью-Йорк Айлендерс" - "Коламбус" - 2:0; "Филадельфия" - "Оттава" - 3:2; "Миннесота" - "Сан-Хосе" - 0:3; "Эдмонтон" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:2 ОТ.