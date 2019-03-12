Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии

ТАСС, 12 марта. Российские лыжники Наталья Непряева, Александр Большунов и Глеб Ретивых выступят на этапе Кубка мира в норвежском Драммене. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Федерация лыжных гонок России.

Этап Кубка мира в Норвегии пройдет 12 марта. Мужчины и женщины пробегут спринтерские гонки классическим стилем.

Состав сборный России выглядит следующим образом: