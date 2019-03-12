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Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии

Этап пройдет 12 марта

ТАСС, 12 марта. Российские лыжники Наталья Непряева, Александр Большунов и Глеб Ретивых выступят на этапе Кубка мира в норвежском Драммене. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Федерация лыжных гонок России.

Этап Кубка мира в Норвегии пройдет 12 марта. Мужчины и женщины пробегут спринтерские гонки классическим стилем.

Состав сборный России выглядит следующим образом:

  • женщины - Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Татьяна Алешина, Евгения Шаповалова, Христина Мацокина;
  • мужчины - Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Андрей Краснов, Андрей Собакарев, Сергей Ардашев.
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