Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии

ТАСС, 12 марта. Российские лыжники Наталья Непряева, Александр Большунов и Глеб Ретивых выступят на этапе Кубка мира в норвежском Драммене. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Федерация лыжных гонок России.
Этап Кубка мира в Норвегии пройдет 12 марта. Мужчины и женщины пробегут спринтерские гонки классическим стилем.
Состав сборный России выглядит следующим образом:
- женщины - Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Татьяна Алешина, Евгения Шаповалова, Христина Мацокина;
- мужчины - Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Андрей Краснов, Андрей Собакарев, Сергей Ардашев.