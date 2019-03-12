{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Санкт-Петербург осуществит набор волонтеров ЧЕ-2020 по футболу в 2019 году

Ранее гендиректор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин рассказал, что к Санкт-Петербургу будут предъявлены особые требования в рамках подготовки как к одному из городов-организаторов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербург осуществит набор волонтеров чемпионата Европы по футболу - 2020 в 2019 году. Об этом во вторник на открытой части наблюдательного совета по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На эту тему
Талисман ЧЕ-2020 по футболу будет представлен 24 марта

Ранее генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексей Сорокин рассказал, что к Санкт-Петербургу будут предъявлены особые требования в рамках подготовки как к одному из городов-организаторов.

"В этом году Санкт-Петербург должен осуществить набор волонтеров в рамках реализации волонтерской программы Евро-2020", - сказал Беглов.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. В число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.

Футбол в России
Егоров: футбольный арбитр Карасев пока не готов к возвращению из-за проблем со здоровьем
Арбитр получил травму ноги во время учебно-тренировочных сборов судей Российской премьер-лиги
Читать полностью