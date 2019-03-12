Беглов уверен, что Санкт-Петербург сможет принять ЧЕ-2020 по футболу на высоком уровне

"Мы сегодня проводим первое заседание санкт-петербургского оргкомитета по подготовке и проведению финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020. До первого матча у нас осталось 459 дней. <…> Уверен, что мы сможем принять у себя чемпионат Европы по футболу на самом высоком уровне", - сказал Беглов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил уверенность, что город сможет принять матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года на самом высоком уровне. Об этом он заявил во вторник на открытой части наблюдательного совета по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Врио главы города отметил, что, в отличие от подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, в Петербурге не потребуется создания больших инфраструктурных объектов, потому что "они уже практически все готовы". Также на грядущем турнире будет отличное от ЧМ-2018 управление матчами и система аккредитации.

Беглов сказал, что на оргкомитет ложится повышенная ответственность по подготовке к чемпионату, так как "Петербург - это единственный город, которому выпала честь выполнить обязательства России в рамках Евро-2020". "Город должен быть готов, у нас для этого все необходимое есть", - добавил он, отметив, что власти Петербурга ведут активную совместную работу совместно с министерством спорта, оргкомитетом и Российским футбольным союзом в рамках подготовки к футбольному первенству.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. В число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.