Арбитр матча РПЛ "Ахмат" - "Урал" ошибочно назначил пенальти в ворота гостей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Арбитр матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским "Ахматом" и екатеринбургским "Уралом" должен был зафиксировать фол в нападении вместо назначения пенальти в ворота екатеринбуржцев. Об этом на пресс-конференции по итогам 19-го тура РПЛ заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Встреча состоялась в понедельник и завершилась вничью (1:1). На 55-й минуте игры полузащитник екатеринбургского клуба Отман Эль-Кабир в борьбе с соперником упал в своей штрафной и задел мяч рукой, после чего был назначен пенальти, который реализовал Беким Балай. Матч обслуживала бригада во главе с арбитром из Сочи Павлом Кукуяном.

"Говорю свое мнение. То, что я видел вчера, мне легче объяснить, что это фол в нападении", - сказал Егоров.