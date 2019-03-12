ФК "Манчестер Сити" возместит ущерб жертвам, пострадавшим от насилия тренера академии

ТАСС, 12 марта. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" компенсирует ущерб жертвам сексуального насилия со стороны бывшего тренера академии клуба Барри Беннела. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В ноябре 2016 года несколько бывших воспитанников "Манчестер Сити" рассказали о сексуальных домогательствах Беннела. Как утверждает британское издание The Guardian, специалист осуществлял насилие над своими подопечными с 1964 года, на текущий момент сообщается о 12 жертвах. В феврале 2018 года суд признал его виновным и приговорил к 31 году заключения.

"Клуб выражает искренние соболезнования всем жертвам, которые пережили невообразимые травмирующие переживания. Все жертвы имеют полное право рассчитывать на защиту от того вреда, который они пережили в детстве в результате сексуального насилия", - говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что "Манчестер Сити" до сих пор проводит собственное расследование и ищет свидетелей или пострадавших от Беннела. Всем жертвам бывшего специалиста академии клуба будет выплачена компенсация за причиненный ущерб.

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, имея в активе 74 очка после 30 матчей. Во вторник клуб из Манчестера дома проведет ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким "Шальке". Первый матч, прошедший в Германии, завершился победой англичан со счетом 3:2.