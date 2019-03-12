Футбольная ассоциация ОАЭ оштрафована на $150 тыс. за поведение фанатов

ТАСС, 12 марта. Дисциплинарный комитет Азиатской конфедерации футбола оштрафовал Футбольную ассоциацию Объединенных Арабских Эмиратов на $150 тыс. за поведение болельщиков в полуфинале Кубка Азии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на американское издание Washington Post.

В конце января сборная ОАЭ уступила в полуфинальном матче команде Катара со счетом 0:4. Во время матча фанаты сборной ОАЭ кидали на поле пластиковые бутылки и обувь.

Помимо штрафа, команда ОАЭ должна также будет провести одну домашнюю игру при пустых трибунах во время старта отборочного турнира Кубка Азии 2023 года.