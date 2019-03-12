Российская премьер-лига максимально обеспечит безопасность на матче "Спартак" - "Зенит"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с МВД примет максимальные меры для обеспечения безопасности на матчах 20-тура чемпионата страны, которые пройдут 17 марта в Москве. Об этом во вторник на пресс- конференции заявил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.

17 марта в Москве пройдут матчи "Спартак" - "Зенит" и "Локомотив" - "Краснодар".

"Матчи разведены по разным концам Москвы. Думаю, что коллеги из МВД справятся совместно с нами. Приложим все усилия, чтобы матчи прошли в хорошей, спокойной обстановке", - сказал Мейтин.

В РПЛ также отметили, что матчи были поставлены на воскресенье в связи с играми "Краснодара" и "Зенита" в Лиге Европы, а также с предстоящими сборами национальной команды.