Португальскй судья Диаш обслужит матч Лиги Европы между "Зенитом" и "Вильярреалом"

ТАСС, 12 марта. Португалец Артур Диаш назначен главным судьей на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы по футболу между российским "Зенитом" и испанским "Вильярреалом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помощниками арбитра станут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру назначены дополнительными помощниками судьи. Резервным рефери будет Бруну Родригеш.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между российским "Краснодаром" и испанской "Валенсией" обслужит бригада судей из Англией. Главным судьей назначен Энтони Тейлор, помощниками арбитра - Гэри Бисуик и Адам Нанн. Дополнительными помощниками рефери станут Стюарт Эттуэлл и Мартин Аткинсон, резервным арбитром будет Ли Беттс.

Первый матч 1/8 финала "Зенит" - "Вильярреал" завершился со счетом 1:3, ответная встреча пройдет 14 марта в Испании (начало - 23:00 мск). Матч между "Краснодаром" и "Валенсией" также пройдет 14 марта (начало - 20:55 мск), первая встреча завершилась со счетом 1:2.