Перед футбольным матчем "Динамо" - "Спартак" у фанатов было изъято 22 ножа

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Перед матчем 19-го тура чемпионата России по футболу между московскими "Динамо" и "Спартаком" у фанатов на входе на трибуны было изъято 22 ножа. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин.

"В результате осмотра изъяли 22 ножа, 15 - у болельщиков "Спартака", семь - у фанатов "Динамо", - сказал Мейтин. - Также были изъяты 32 боксерские капы (24 - у болельщиков "Спартака", восемь - у фанатов "Динамо"), один перцовый баллончик у болельщика "Спартака".

"Помимо этого, были изъяты 67 стеклянных бутылок со спиртным (19 - у болельщиков "Спартака", 48 - у фанатов "Динамо"). Также были изъяты 14 шарфов с провокационными и оскорбительными надписями. У болельщиков "Динамо" также был изъят под одеждой 91 сигнальный жилет, наверняка готовилась некая акция", - добавил функционер.

Матч прошел на "Арене-Химки" в воскресенье и завершился победой "Спартака" со счетом 1:0.