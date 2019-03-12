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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Хоккеист Мальцев назвал тяжелым финальный матч Универсиады против словаков

Мужская сборная России по хоккею одержала победу над командой Словакии со счетом 2:1

КРАСНОЯРСК, 12 марта /ТАСС/. Российский хоккеист Максим Мальцев назвал тяжелым финальную встречу Всемирных студенческих игр против словацкой команды. Об этом игрок рассказал журналистам во вторник после завершения матча.

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"Тяжелая игра получилась, сначала мы полетели вперед, потом пропустили гол, весь матч была вязкая борьба. Вратарь словацкой команды классно играет, но к концу матча было видно, что он уже устал, - сказал Мальцев. - Хорошо, что мы выиграли. От этого турнира остались только положительные эмоции, все понравилось".

Церемония закрытия Универсиады в Красноярске состоится позднее во вторник.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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