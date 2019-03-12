Хоккеист Мальцев назвал тяжелым финальный матч Универсиады против словаков

КРАСНОЯРСК, 12 марта /ТАСС/. Российский хоккеист Максим Мальцев назвал тяжелым финальную встречу Всемирных студенческих игр против словацкой команды. Об этом игрок рассказал журналистам во вторник после завершения матча.

Мужская сборная России по хоккею одержала победу над командой Словакии со счетом 2:1 в финале турнира на Универсиаде в Красноярске.

"Тяжелая игра получилась, сначала мы полетели вперед, потом пропустили гол, весь матч была вязкая борьба. Вратарь словацкой команды классно играет, но к концу матча было видно, что он уже устал, - сказал Мальцев. - Хорошо, что мы выиграли. От этого турнира остались только положительные эмоции, все понравилось".

Церемония закрытия Универсиады в Красноярске состоится позднее во вторник.