Хоккеист Шевченко: россияне победили словаков в финале Универсиады благодаря болельщикам

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Хоккеист Вячеслав Шевченко считает, что поддержка домашних трибун помогла российской команде одержать победу над словаками в финальном матче Всемирных студенческих игр в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам после матча.

Мужская сборная России по хоккею одержала победу над командой Словакии со счетом 2:1 в финале турнира на Универсиаде в Красноярске.

"Эмоции пока переполняют, очень рады, что победили. Атмосфера на "Кристалл-Арене" была потрясающей, болельщики всю игру нас поддерживали, благодаря этому мы и победили. При такой поддержке нельзя было проигрывать. Сегодня все отдал на льду ради победы", - сказал Шевченко.

Церемония закрытия Универсиады в Красноярске состоится позднее во вторник.