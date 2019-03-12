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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Хоккеист Шевченко: россияне победили словаков в финале Универсиады благодаря болельщикам

Игрок отметил, что его переполняют эмоции

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Хоккеист Вячеслав Шевченко считает, что поддержка домашних трибун помогла российской команде одержать победу над словаками в финальном матче Всемирных студенческих игр в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам после матча.

Мужская сборная России по хоккею одержала победу над командой Словакии со счетом 2:1 в финале турнира на Универсиаде в Красноярске.

"Эмоции пока переполняют, очень рады, что победили. Атмосфера на "Кристалл-Арене" была потрясающей, болельщики всю игру нас поддерживали, благодаря этому мы и победили. При такой поддержке нельзя было проигрывать. Сегодня все отдал на льду ради победы", - сказал Шевченко.

Церемония закрытия Универсиады в Красноярске состоится позднее во вторник.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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