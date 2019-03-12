Капитан сборной России по хоккею Руденков доволен результатом финала Универсиады

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Капитан мужской сборной России по хоккею Игорь Руденков доволен тем, как прошел финальный матч Всемирных студенческих игр в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам после игры.

Мужская сборная России по хоккею одержала победу над командой Словакии со счетом 2:1 в финале турнира на Универсиаде в Красноярске.

"Не надо было даже ничего говорить сегодня ребятам, все понимали - играем в финале за медали. Тяжело было играть, но хорошо, что все так сложилось, - сказал хоккеист. - В целом все на турнире понравилось, спасибо организаторам, все прошло на хорошем уровне".

"Эмоционально немного подсели, уже конец сезона, провели много игр. Сейчас хочется немного отдохнуть, но в раздевалке обязательно порадуемся", - добавил Руденков.

Нападающий сборной России Владислав Мисников добавил, что игроки успеют отпраздновать победу в финале Универсиады. "Конечно, у нас будет время отметить эту победу, сейчас и начнем, - сказал Мисников. - Наши соперники сегодня молодцы, играли от обороны и блокировали почти все броски. У них очень хороший вратарь".

Церемония закрытия Универсиады в Красноярске состоится позднее во вторник.