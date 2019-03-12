Стюарды не просили болельщика раздеться до нижнего белья перед матчем "Динамо" - "Спартак"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Стюарды не просили болельщика раздеться до нижнего белья во время досмотра перед футбольным матчем "Спартака" и "Динамо" на "Арене-Химки". Об этом журналистам заявил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин.

Перед матчем, который прошел 10 марта, при входе на "Арену-Химки" образовалась длинная очередь. Газета "Спорт-Экспресс" опубликовала фото, на котором видно, как один из болельщиков "Спартака" разделся до нижнего белья во время досмотра.

"Никто штанов не снимал. По данному случаю проведена проверка, это была инициатива болельщика. Никто [просить раздеться до нижнего белья болельщика] никогда не будет. Осмотр проводили стюарды в присутствии сотрудников полиции", - сказал Мейтин.

"Болельщик сказал, что может и штаны снять при необходимости. Снял, в этот момент его и сфотографировали", - добавил он.

Матч 19-го тура РПЛ прошел 10 марта на "Арене-Химки" и завершился победой "Спартака" со счетом 1:0.