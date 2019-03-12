Хоккеисты РФ в боевом настроении вышли на третий период финала Универсиады

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Российские хоккеисты в боевом настроении выходили на третий период финального матча Всемирных студенческих игр в Красноярске против словаков. Об этом журналистам после матча рассказал нападающий сборной России Михаил Джиошвили.

Мужская сборная России по хоккею одержала победу над командой Словакии со счетом 2:1 в финале турнира на Универсиаде в Красноярске. В составе сборной России шайбы забросили Максим Джиошвили (36-я минута) и Дмитрий Колготин (42). У словаков отличился Себастьян Смида (38).

"На третий период выходили в боевом настроении, знали, что эта игра наша, мы бы ее не отдали. Старались и бились до конца, но забить было очень тяжело, - рассказал хоккеист. - Невероятные эмоции сейчас, у меня немного не шло на турнире, зато сегодня все получилось. Очень крутая была поддержка болельщиков".

"На Универсиаде все очень здорово организовано, на уровне, мне все понравилось. Приятно было здесь находиться, приехало много иностранцев, все очень уважительно друг к другу относятся", - добавил Джиошвили.

Церемония закрытия Универсиады в Красноярске состоится позднее во вторник.