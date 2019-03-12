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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Тренер сборной Словакии считает, что его подопечные сделали рекламу национальному хоккею

В финальном матче словаки уступили российской команде со счетом 1:2

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Словацкие хоккеисты на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске сделали национальному хоккею очень хорошую рекламу. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер команды Словакии Иван Фенеш.

Сборная Словакии в финале Универсиады уступила российским хоккеистам со счетом 1:2 и стала серебряным призером соревнований.

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"Мы заняла второе место, но мы сказали ребятам, что в наших глазах они выиграли. Мы уверены, что многим понравилась наша игра, мы сделали очень хорошую рекламу словацкому хоккею. Думаю, что мы видели сегодня очень хороший матч, соперники хотели играть в хоккей, а не драться, поэтому так мало удалений было. Команды показывали уважение друг к другу на льду", - заявил Фенеш.

Сборная России восемь раз выигрывала мужской хоккейный турнир на Универсиадах. Финал мужского турнира закрыл программу соревнований на Универсиаде в Красноярске. Церемония закрытия соревнований состоится позднее во вторник.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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