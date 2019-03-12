Тренер сборной Словакии считает, что его подопечные сделали рекламу национальному хоккею

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Словацкие хоккеисты на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске сделали национальному хоккею очень хорошую рекламу. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер команды Словакии Иван Фенеш.

Сборная Словакии в финале Универсиады уступила российским хоккеистам со счетом 1:2 и стала серебряным призером соревнований.