Перед Фрейзером в "Куньлуне" стоит задача создать команду с опорой на хоккеистов из КНР

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь" продолжит сотрудничество с американским главным тренером Куртом Фрейзером при условии выхода в плей-офф следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также создания команды, которая будет наполовину состоять из хоккеистов КНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе пекинского клуба.

Фрейзер был назначен главным тренером китайского клуба 18 января после увольнения финна Юсси Таполы. Под руководством 61-летнего американского специалиста команда провела 12 матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, в которых одержала две победы. Во вторник "Куньлунь" объявил о подписании контракта с Фрейзером по схеме "1+1".

"Курт возглавил команду всего за 12 матчей до конца регулярного чемпионата, поэтому работа с Фрейзером была изначально намечена на следующий сезон. Перед ним не стояла задача сотворить какое-то чудо в оставшейся части чемпионата, скорее, посмотреть, насколько он сможет найти общий язык с игроками, насколько команда его примет. По итогам следующего сезона будет возможно продолжение сотрудничества, - сообщили в пресс-службе. - Перед Фрейзером в "Куньлуне" стоят турнирная и глобальная задачи - успешное выступление в чемпионате КХЛ, а также формирование команды, в которой будет больше половины китайских игроков и которая станет основой сборной Китая на предстоящей зимней Олимпиаде".

Зимние Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля 2022 года в Пекине.

"У большинства китайских хоккеистов действующие контракты, их много в системе клуба, поэтому некоторые игроки будут привлекаться из Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги. В последних двух играх в составе было девять китайских хоккеистов, что уже составляет почти половину команды, мы будем дальше работать над этим в следующем сезоне", - добавили в пресс-службе.

"Куньлунь" набрал 51 очко в 62 матчах регулярного чемпионата сезона-2018/19 и занял 11-ю строчку в Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф КХЛ.