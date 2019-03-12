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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Церемония закрытия Всемирной зимней Универсиады началась в Красноярске

Победу в медальном зачете Игр одержала сборная России, которая завоевала 112 медалей
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Началась церемония закрытия Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Церемония проходит на "Платинум-Арене".

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На церемонии присутствуют премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер РФ Ольга Голодец, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Павел Колобков, представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Красноярского края Александр Усс, президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин.

В соревнованиях принимали участие около 3 тыс. спортсменов из 58 стран, было разыграно 76 комплектов наград. Победу в медальном зачете одержала сборная России, которая завоевала 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых.

Зимняя Универсиада 2021 года пройдет в швейцарском Люцерне.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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