Церемония закрытия Всемирной зимней Универсиады началась в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Началась церемония закрытия Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Церемония проходит на "Платинум-Арене".
На церемонии присутствуют премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер РФ Ольга Голодец, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Павел Колобков, представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Красноярского края Александр Усс, президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин.
В соревнованиях принимали участие около 3 тыс. спортсменов из 58 стран, было разыграно 76 комплектов наград. Победу в медальном зачете одержала сборная России, которая завоевала 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых.
Зимняя Универсиада 2021 года пройдет в швейцарском Люцерне.