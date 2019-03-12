Церемония закрытия Всемирной зимней Универсиады началась в Красноярске

Более 5 тыс. зрителей ожидается на первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ в Екатеринбурге

Первый матч серии четвертьфинала пройдет 14 марта на арене "Уралец", вмещающей 5,5 тыс. человек

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