Сборная России завершила выступление на Универсиаде победой в мужском хоккейном турнире

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Сборная России завоевала три награды в заключительный медальный день Универсиады в Красноярске. Во вторник спортсмены разыграли последние два комплекта медалей XXIX Всемирной зимней Универсиады.

Заключительный медальный день Универсиады начался гонкой с масс-старта на 30 км у лыжников, где россияне, по уже сложившейся на Играх традиции, неизменно завоевывали медали. Последний старт не стал исключением - российский лыжник Кирилл Киливнюк завоевал серебряную награду, а бронза досталась Илье Порошкину. Победу в масс-старте одержал японец Наото Баба, принесший пятую золотую медаль в копилку сборной Японии.

После гонки Киливнюк признался, что ему не хватило сил, чтобы догнать победителя на дистанции. "Первые круги было очень легко, держался за Наото, но он очень силен, всю трассу нас тащил, пытался держаться за ним, но в какой-то момент он оторвался. Где-то на 20-м километре почувствовал, что и мне, и ему стало тяжелее бежать, но мне, видимо, было похуже", - рассказал 20-летний лыжник журналистам.

Обладатель бронзовой награды Порошкин после старта сообщил, что уже сосредоточен на будущих соревнованиях и намерен завоевать медаль на чемпионате России, который пройдет с 29 марта по 7 апреля в Сыктывкаре.

Сборная России по лыжным гонкам на Всемирных студенческих играх завоевала 25 из 33 возможных наград - девять золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых медалей. Рекордсменом по победам среди лыжников на Универсиаде в Красноярске стала Алиса Жамбалова, представляющая Бурятский государственный университет, 24-летняя спортсменка одержала победы во всех четырех гонках, в которых принимала участие.

Триумф российских хоккеистов

В финальном противостоянии мужского хоккейного турнира сборная России, победившая в полуфинале канадцев (5:1), встретилась с командой Словакии, которая также без особых проблем одолела в своем полуфинальном матче хоккеистов из Казахстана (4:0). Несмотря на статус неоспоримого фаворита матча за золотые награды турнира, сборной России предстоял непростой поединок, ведь ранее подопечные Владислава Хромых уже встречались со словаками на групповой стадии, та встреча завершилась в овертайме в пользу российских хоккеистов (2:1).

К первому периоду финального матча в ледовый дворец "Кристалл-Арена" прибыл глава правительства РФ Дмитрий Медведев, принявший участие в церемонии награждения хоккеистов после матча. Медведев вышел на арену ледового дворца и в торжественной обстановке передал членам команды России золотые награды.

Финальная встреча заставила понервничать болельщиков сборной России. Российские хоккеисты весь матч владели преимуществом, однако им никак не удавалось нанести голевой бросок по воротам соперника. Лишь во втором периоде россиянам удалось открыть счет - точный бросок на 36-й минуте нанес Максим Джиошвили. Однако радость болельщиков команды России на "Кристалл-Арене" продлилась недолго, уже через две минуты словак Себастьян Смида сравнял счет, отправив шайбу в ворота Никиты Богданова.

Но забить все-таки получилось, россияне продолжали удерживать шайбу в зоне соперника, а одна из атак сборной завершилась взятием ворот. После крутого виража за воротами словаков на "пятак" выкатился Дмитрий Колготин и установил финальный счет матча (2:1), не оставив шансов в ближнем бою словацкому голкиперу Матею Томеку. "На третий период выходили в боевом настроении, знали, что эта игра наша, мы бы ее не отдали, старались и бились до конца, но забить было очень тяжело", - рассказал журналистам после матча Джиошвили.

Сборная России в восьмой раз выиграла мужской хоккейный турнир на Универсиадах, бронзовые медали турнира разыграли команды Канады и Казахстана, встреча завершилась победой канадских хоккеистов со счетом 3:0. После матча сборную России с победой поздравил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. "Хотелось бы поздравить сборную России с заслуженными золотыми медалями на Универсиаде в Красноярске, - сказал швейцарец ТАСС по телефону. - Организация турнира прошла на самом высоком уровне, я уверен, что хоккеистов каждой сборной, которая принимала участие в Универсиаде, ждет большое будущее".

Лучшим бомбардиром в составе сборной России по хоккею стал форвард петербургского клуба "СКА-Нева" Денис Орлович-Грудков, набравший 10 (3 шайбы + 7 голевых передач) очков. Лидером в бомбардирской гонке на Универсиаде стал нападающий команды Казахстана Валерий Гурин, в активе которого 17 (5+12) очков, помимо этого, он стал лучшим ассистентом турнира. Лучшим снайпером среди российских хоккеистов стал игрок хабаровского "Амура" Иван Руденков, забросивший шесть шайб, а первым по этому показателю среди всех игроков турнира стал представитель Казахстана Антон Некряч (9 шайб).

Ворота сборной России в четырех матчах турнира защищал игрок санкт-петербургского "СКА-1946" Никита Богданов, отстояв один матч на "ноль" и пропустив в остальных играх три шайбы при показателе отраженных бросков 95,52% (64 отраженных броска из 67). В трех матчах ворота национальной команды защищал голкипер владивостокского "Адмирала" Никита Серебряков, пропустивший шесть шайб после 59 бросков (89,83%).

Рекорды российских спортсменов

Сборная России обеспечила себе победу в общекомандном зачете Универсиады за четыре дня до завершения Игр, оторвавшись от ближайшего преследователя - сборной Южной Кореи - на 21 золотую медаль. Кроме того, российская команда установила новый рекорд зимних Универсиад по общему количеству медалей на одних Играх, превзойдя собственное достижение на Универсиаде-2017 (71 медаль), новый рекорд составляет 112 медалей. Однако российские спортсмены не остановились на достигнутом и превзошли еще одно достижение, завоевав 41 золотую медаль, обновив рекорд по количеству наград высшей пробы на одной зимней Универсиаде.

По итогам всех соревновательных дней Универсиады в Красноярске сборная России заняла безоговорочное первое место, завоевав 112 медалей - в копилке россиян 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовые награды. Второе место заняла команда Южной Кореи, в активе которой 14 наград (6-4-4), третьими с 13 медалями стали представители Японии (5-4-4).

Универсиада в Красноярске проходила со 2 по 12 марта. В соревнованиях приняли участие более 3000 спортсменов из 58 стран мира. Следующая зимняя Универсиада состоится в 2021 году швейцарском Люцерне.