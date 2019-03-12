Универсиада в Красноярске объявлена закрытой

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин объявил Всемирную зимнюю Универсиаду в Красноярске закрытой. Церемония закрытия Студенческих игр проходит во вторник на "Платинум-Арене".
Соревнования проходили с 2 по 12 марта, в них принимали участие спортсмены из 58 стран. Было разыграно 76 комплектов наград. Победу в медальном зачете одержала сборная России, которая завоевала 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых.
Зимняя Универсиада 2021 года пройдет в швейцарском Люцерне.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|41
|39
|32
|112
|2
|Южная Корея
|6
|4
|4
|14
|3
|Япония
|5
|4
|4
|13
|4
|Австрия
|3
|3
|0
|6
|5
|Финляндия
|3
|2
|7
|12
|6
|Норвегия
|3
|2
|3
|8
|7
|Франция
|2
|4
|7
|13
|8
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|9
|Швеция
|2
|1
|2
|5
|9
|Германия
|2
|1
|2
|5
|11
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|12
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|13
|Канада
|1
|2
|2
|5
|14
|Китай
|1
|2
|1
|4
|15
|Италия
|1
|1
|1
|3
|16
|Польша
|1
|1
|0
|2
|17
|Казахстан
|0
|4
|3
|7
|18
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|19
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|19
|Великобритания
|0
|0
|1
|1