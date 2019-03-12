Универсиада в Красноярске объявлена закрытой

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин объявил Всемирную зимнюю Универсиаду в Красноярске закрытой. Церемония закрытия Студенческих игр проходит во вторник на "Платинум-Арене".

Соревнования проходили с 2 по 12 марта, в них принимали участие спортсмены из 58 стран. Было разыграно 76 комплектов наград. Победу в медальном зачете одержала сборная России, которая завоевала 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых.

Зимняя Универсиада 2021 года пройдет в швейцарском Люцерне.