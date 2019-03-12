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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Универсиада в Красноярске объявлена закрытой

Соревнования проходили с 2 по 12 марта, в них принимали участие спортсмены из 58 стран
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин объявил Всемирную зимнюю Универсиаду в Красноярске закрытой. Церемония закрытия Студенческих игр проходит во вторник на "Платинум-Арене".

Соревнования проходили с 2 по 12 марта, в них принимали участие спортсмены из 58 стран. Было разыграно 76 комплектов наград. Победу в медальном зачете одержала сборная России, которая завоевала 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых.

Зимняя Универсиада 2021 года пройдет в швейцарском Люцерне.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия413932112
2Южная Корея64414
3Япония54413
4Австрия3306
5Финляндия32712
6Норвегия3238
7Франция24713
8Швейцария2237
9Швеция2125
9Германия2125
11Белоруссия2103
12Чехия1236
13Канада1225
14Китай1214
15Италия1113
16Польша1102
17Казахстан0437
18Словакия0101
19Грузия0011
19Великобритания0011
Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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