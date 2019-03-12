Флаг Международной федерации университетского спорта передан швейцарскому Люцерну

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Мэр Красноярска Сергей Еремин на торжественной церемонии закрытия зимней Универсиады в Красноярске передал флаг Международной федерации университетского спорта (FISU) мэру швейцарского Люцерна Беату Цюсли. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Люцерне с 21 по 31 января 2021 года.

Во время церемонии закрытия Студенческих игр также прошла презентация Универсиады-2021. "Каким потрясающим праздником стала церемония закрытия. Я с нетерпением жду следующей Универсиады, - сказал мэр Люцерна. - Гости со всем радушием будут приняты в сердце Швейцарии".

Цюсли отметил, что символ Универсиады-2021, часовенный мост, выражает главную ценность соревнований. "Мосты не только соединяют два берега реки, они объединяют людей. Цель зимней Универсиады-2021 - сближение людей и сплочение народов", - сказал он.

"Люцерн является культурным и экономическим центром в Швейцарии. По размеру он не может сравниться с Красноярском, тем не менее, регион считается одним из самых известных туристических направлений в мире. В течение всего года у нас проходят фестивали, которые привлекают в регион лучших солистов, джазовых музыкантов, лучшие оркестры", - добавил Цюсли.

Зимняя Универсиада в Красноярске прошла с 2 по 12 марта. Победителем общекомандного зачета стала сборная России, завоевавшая 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных, 32 бронзовых. На втором месте команда Южной Кореи (6-4-4), на третьем - сборная Японии (5-4-4).