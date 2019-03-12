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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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Огонь Универсиады-2019 в Красноярске погашен на церемонии закрытия

Зимняя Универсиада 2021 года пройдет в швейцарском Люцерне
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Огонь Всемирной зимней Универсиады 2019 года погашен в ходе церемонии закрытия соревнований на "Платинум-Арене" в Красноярске.

Огонь Универсиады затушила шестилетняя Злата Демьянова. Юная сибирячка попала в Книгу рекордов России как самый молодой посол за всю историю Студенческих игр. Девочка активно занимается разными видами спорта - плаванием, гимнастикой, любимый вид спорта - фигурное катание.

В соревнованиях принимали участие около 3 тыс. спортсменов из 58 стран, было разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Победу в медальном зачете одержала сборная России, которая завоевала 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых.

Зимняя Универсиада 2021 года пройдет в швейцарском Люцерне.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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