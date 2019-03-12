Участники симпозиума iNADO узнали о том, как РУСАДА работает в сфере образования

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая на симпозиуме института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) рассказала его участникам о некоторых аспектах образовательной деятельности РУСАДА. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства, основное внимание было уделено образовательной онлайн-платформе, которую в своей работе использует РУСАДА.

С 11 по 12 марта в одном из университетов швейцарской Лозанны проходит очередной симпозиум iNADО. Во второй день этого ежегодного мероприятия делегаты симпозиума приняли участие в работе тематических дискуссионных панелей и мастер-классов.

"Одна из руководителей РУСАДА Маргарита Пахноцкая выступила модератором двух сессий дискуссионной панели, посвященных образованию и международному сотрудничеству, - сообщил собеседник ТАСС. - Сессии посетило около 50 участников симпозиума, представляющих не только национальные антидопинговые организации и WADA (Всемирной антидопинговое агентство), но и некоторые международные федерации".

"Пахноцкая поделилась опытом Российского антидопингового агентства в реализации образовательной онлайн-платформы, которая не является отдельным инструментом для профилактики допинга среди спортсменов, а интегрирована в единую образовательную систему агентства и задействует совершенно разные целевые аудитории. Заместитель генерального директора уделила особое внимание важности постоянного мониторинга онлайн-программ на предмет их соответствия потребностям целевой аудитории, а также эффективного достижения поставленных организаторами задач", - сказал сотрудник пресс-службы.

По мнению аудиторов Всемирного антидопингового агентства, РУСАДА, получившее в сентябре 2018 года статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, в сфере образовательной деятельности занимает лидирующие позиции в мире.