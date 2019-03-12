Прощание с U-лайкой. Как Красноярск проводил Универсиаду

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Церемония закрытия Зимней универсиады завершилась в Красноярске фейерверком. Посмотреть на него, а также наблюдать трансляцию закрытия Студенческих игр с уличных экранов в фан-зонах пришли несколько тысяч человек, передает корр. ТАСС.

Уличные экраны установили в парке Универсиаде на площади Мира и на острове Татышев в центре города, еще один экран был установлен рядом с главной городской елкой на том же острове.

Зимняя Универсиада проходила в Красноярске 2-12 марта. В ней приняли участие около 3 тыс. спортсменов из 58 стран. Талисманом Студенческих игр стала U-лайка - собака, похожая на сибирскую лайку.

Эмоции переполняют

Церемония закрытия игр началась с ледового выступления олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, затем прошел парад спортсменов. Зрители, как на трибунах "Платинум арены", так и в фан-зонах, приветствовали спортсменов независимо от того, какую страну они представляли.

"Эмоции начинают переполнять уже в тот момент, когда подходишь к "Платинум арене". Современный спортивный объект, огонь Универсиады, Николаевский мост с подсветкой - все вместе выглядит очень торжественно. Пока еще ощущение настоящего праздника, который впервые в нашем городе. Но уже начинаю жалеть, что Универсиада подходит к концу ", - рассказала ТАСС жительница Красноярска Елена Машегова, пришедшая на церемонию закрытия в ледовый дворец.

В фан-зонах также собрались множество людей, несмотря на середину рабочей недели. Способствовала этому и теплая погода - вечером во вторник температура воздуха в Красноярске превысила плюсовую отметку и достигла одного градуса. "Я специально отпросился с работы, чтобы посмотреть на церемонию закрытия", - рассказал ТАСС житель Красноярска Сергей Калмогоров.

Гордость за страну

Игры стали триумфом российского студенческого спорта. Россия уверенно заняла первое место, завоевав 112 медалей, в том числе 41 золотую. Это не могло не порадовать болельщиков.

"Жаль, что универсиада закончилась. Очень красиво сделали мосты и город. Все горит ярко, очень здорово. И Россия на первом месте - это, конечно, гордость страны", - рассказала ТАСС красноярская болельщица Екатерина Целинская.

Порадовался за российских спортсменов и мэр города Сергей Еремин - уроженцы Красноярска завоевали на играх 23 медали. "Марина Вяткина (лыжное ориентирование) и Яна Кирпиченко (лыжные гонки) завоевали по четыре медали и стали рекордсменками по количеству наград в команде края. Особая гордость за воспитанника нашей городской спортшколы "Сибиряк" Кирилла Киливнюка - в последний день соревнований он смог прибавить к золоту эстафеты индивидуальную серебряную медаль в лыжном масс-старте на 30 км. Всего от Красноярского края участвовали 43 спортсмена", - написал Еремин на своей странице в "Инстаграм".

Также жители города отмечали и позитивные изменения, которые произошли в Красноярске. "Универсиада - это здорово, но главное - преображения, которые произошли за кратчайшие сроки. Искренне надеюсь, что вся эта чистота и красота сохранится и после закрытая Универсиады", - сказала ТАСС жительница города Алена Стрельцова.

Благодарность волонтерам

Одним из самых запоминающихся моментов Универсиады стала работа волонтеров, которых на играх работало порядка 5 тыс. Отличную работу волонтеров отмечали как представители Международной федерации студенческого спорта (FISU), так и болельщики в соцсетях.

Китайская делегация отдельно поблагодарила волонтеров, которые круглые сутки помогали участникам Универсиады из этой страны. "Благодаря всем этим симпатичным и бескорыстным волонтерам мы сейчас можем хорошо понимать, что такое настоящий русский характер, и глубоко понимать крепкую дружбу между русским и китайским народами. <...> В эти 20 дней на богатой сибирской земле мы своими глазами увидели красивую реку - Енисей, испытали настоящую зиму и почувствовали настоящее тепло. Мы любим Красноярск", - говорится в письме китайской делегации, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Отдельный творческий номер на церемонии закрытия был посвящен добровольцам. Гимн волонтеров исполнила екатеринбургская группа "Богаче", являющаяся автором- исполнителем и гимна волонтеров Универсиады в Казани.

Спасибо, Красноярск

Пустеет деревня Универсиады, ставшая в последние дни сердцем студенческого спорта мира. Спортсмены прощаются со своими знакомыми. "Приходила Алиса [Жамбалова], показала четыре медали. Читали [сутры] на будущие победы", - рассказал ТАСС полномочный представитель Буддийской традиционной Сангхи России Шакья-лама (Алексей Цыбенов).

Он оказывал духовную поддержку спортсменам-буддистам, участвовавшим в играх, в том числе уроженке Бурятии Алисе Жамбаловой, российской лыжнице, завоевавшей для страны первое золото игр. На Всемирных студенческих играх в Красноярске Жамбалова стала четырехкратной чемпионкой. Как сообщал агентству ранее Шакья-лама, в первые дни игр они делали со спортсменкой ритуал на выигрыш.

Красноярск уже покинули сотни спортсмены и членов делегаций из стран-участниц Универсиады, сообщили ТАСС в аэропорту "Красноярск". Всего 11-12 марта из города уехали около 1 тыс. человек, основная часть участников улетит в 13 марта.

Прощается с Красноярском и Захра Лари из ОАЭ, первая в мире фигуристка, выступавшая в хиджабе. Девушка оставила запись на своей странице в "Инстаграм": "Spasibo Krasnoyarsk! Spasibo Siberia! Spasibo Russia!".

Немецкий фигурист Тим Дик также оставил благодарность в социальной сети. "Больше 2,5 тыс. атлетов собрались вместе и представили здесь много видов спорта. Спасибо за незабываемый опыт", - написал он.